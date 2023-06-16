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Семь человек погибли в результате ДТП в Ингушетии

Семье человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ингушетии. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Семь человек погибли в ДТП в Ингушетии
© globallookpress.com

По предварительным данным, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-112». В результате ДТП от полученных травм скончались оба водителя, пассажир иномарки и четверо пассажиров «Лады», включая троих несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев и прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев.

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