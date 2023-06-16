Семь человек погибли в ДТП в Ингушетии

Семье человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ингушетии. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.