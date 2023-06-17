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В Омске водитель микроавтобуса погиб, врезавшись в столб

Пассажирский микроавтобус врезался в столб в Омске. Водитель погиб, четверо пассажиров, включая подростка, пострадали, сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.

В Омске водитель микроавтобуса погиб, врезавшись в столб
© Управление МВД России по Омской области/VK

"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, четверо пассажиров - три женщины 1985, 1961, 1989 годов рождения, а также несовершеннолетний 2008 года рождения - обратились за медицинской помощью", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, врезался в столб и дорожное ограждение. ДТП произошло около 09:20 (06:20 мск).

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