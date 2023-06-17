Водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС и травмировал одного из них
В Башкортостане сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель, который пытался скрыться от полиции и причинил травму инспектору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.
«Инспекторами ДПС был остановлен Mitsubishi Outlander/ Водитель в грубой форме категорически отказался предъявлять документы. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудники ГИБДД открыли дверь, чтобы вывести мужчину из машины, однако он надавил на педаль газа и проехал по ноге автоинспектора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские выбили стекло и смогли открыть машину. Водителя доставили в отделение. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ о невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.