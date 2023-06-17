Водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС и травмировал одного из них

«Инспекторами ДПС был остановлен Mitsubishi Outlander/ Водитель в грубой форме категорически отказался предъявлять документы. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудники ГИБДД открыли дверь, чтобы вывести мужчину из машины, однако он надавил на педаль газа и проехал по ноге автоинспектора», — говорится в сообщении.