В ДТП с участием четырех автомобилей в Чувашии погиб один человек

"Предварительно установлено, что водитель тягача Renault в составе полуприцепа врезался во впереди идущий Renault Logan, далее по инерции Logan въехал в Nissan Terrano, который столкнулся с грузовым Scania. В результате автоаварии на месте происшествия скончался 64-летний водитель Renault Logan, три человека из Nissan доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.