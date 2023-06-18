Появились кадры аварии со сбитыми лосями на МКАД
В Сети распространились кадры аварии со сбитыми лосями на 32-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 18 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, ведомство контролирует вопрос возмещения ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели животных.
— Установление всех обстоятельств дорожной аварии на контроле в прокуратуре Южного административного округа, — сказала она.
Ночью 18 июня на 32-м километре МКАД произошло ДТП: автомобиль столкнулся сразу с тремя лосями. Обстоятельства аварии будут выяснять соответствующие службы.
Чуть позже появилась информация о состоянии водителя. По сообщению СМИ, автомобилист не пострадал, однако трое лосей погибли.