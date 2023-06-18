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Во Владивостоке грузовик без водителя протаранил пять машин

Во Владивостоке грузовик с манипулятором, из которого вышел водитель, пришел в движение и повредил пять автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Приморскому краю.

Во Владивостоке грузовик без водителя протаранил пять машин
© Телеграм-канал «Полиция Приморья prim_police»

"Полицейские установили, что 60-летний водитель автомашины Hino 300 припарковал транспортное средство, используя ручной тормоз, и покинул салон. Автомобиль покатился вниз по склону, въехав в припаркованные автомашины", - отмечается в сообщении полиции.

От удара были повреждены Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Wingroad, Toyota Prius Alpha, а также Газель Next. На кадрах с места происшествия видно, что у двух автомобилей сильные механические повреждения получила передняя часть. Еще три машины, включая микроавтобус "Газель", были припаркованы параллельно проезжей части. По инерции они наехали друг на друга. После этого Hino с манипулятором остановился. В аварии никто не пострадал.

Ранее в Краснодаре водители маршруток устроили драку на проезжей части.

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