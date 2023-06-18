Во Владивостоке грузовик без водителя протаранил пять машин

Во Владивостоке грузовик с манипулятором, из которого вышел водитель, пришел в движение и повредил пять автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Приморскому краю.

От удара были повреждены Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Nissan Wingroad, Toyota Prius Alpha, а также Газель Next. На кадрах с места происшествия видно, что у двух автомобилей сильные механические повреждения получила передняя часть. Еще три машины, включая микроавтобус "Газель", были припаркованы параллельно проезжей части. По инерции они наехали друг на друга. После этого Hino с манипулятором остановился. В аварии никто не пострадал.