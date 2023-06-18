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СМИ: в Анталье в ДТП пострадали шесть российских туристов

По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в ДТП в Анталье. Водитель автобуса, перевозивший в аэропорт группу, завершившую отдых на курорте, погиб, сообщил в воскресенье телеканал TRT со ссылкой на источники в полиции.

В Анталье в ДТП пострадали шесть российских туристов
© globallookpress.com

Авария произошла в субботу около 17:00 по местному времени (совпадает с мск) у города Манавгат. Водитель автобуса, в котором находились 33 туриста, врезался в стоявший у АЗС грузовик. Он умер на месте, пострадавшие были доставлены в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе, отмечает телекомпания.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения у заправки. По версии полиции, водитель автобуса по не выясненным пока причинам потерял управление, что и стало причиной ДТП.

По словам работника АЗС Садыка Думана, после столкновения с грузовиком в автобусе возник небольшой пожар, который он и его коллеги успели потушить до прибытия пожарных.

"Мы потушили огонь, вытащили из автобуса пострадавших", - сказал он TRT.

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