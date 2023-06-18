В Подмосковье ребенок погиб в ДТП с трактором, машина оказалась под прицепом
В Подмосковье в районе деревни Шатово городского округа Серпухов водитель Nissan врезался в прицеп тяжелого трактора, неожиданно выехавшего со второстепенной дороги. Об этом сообщают "Серпуховские вести".
По данным издания, водитель Nissan Primera двигался по дороге от поселка Оболенск в сторону деревни Калиново. В это время с прилегающей грунтовой дороги неожиданно выехал трактор "Кировец" с прицепом, нагруженным силосом. Несмотря на примененное водителем легкового автомобиля экстренное торможение, произошло столкновение.
На фото с последствиями ДТП видно, что Nissan оказался под тракторным прицепом, ему смяло крышу. В машине ехала семья с ребенком, который в результате аварии погиб.
Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали пять россиян. Водитель автобуса, врезавшегося в припаркованный грузовик, погиб.