Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана

Шесть человек погибли в столкновении двух легковых автомашин в Карагандинской области Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

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Как уточнили в ведомстве, происшествие с участием двух автомобилей произошло на автодороге республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург в 20 километрах от Караганды.

По данным полиции Казахстана, в результате ДТП шесть человек скончались на месте, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Правоохранители начали расследование причин инцидента.