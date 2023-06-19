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В Чебоксарах пассажирам пришлось толкать обесточенный троллейбус через перекресток

В Чебоксарах пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы проехать участок, где проводился ремонт контактных сетей. Об этом сообщает газета «PRO Город».

Пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы поехать на нем
© Газета.Ru

Около десяти человек толкали троллейбус №18 на пересечении Эгерского бульвара и проспекта 9-й Пятилетки, очевидец снял происходящее на видео.

Причиной остановки троллейбуса стали ремонтные работы на линии. Чтобы не ждать окончания работ, несколько мужчин протолкали транспорт дальше проблемного участка.

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