Пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы поехать на нем

В Чебоксарах пассажирам пришлось толкать обесточенный троллейбус через перекресток
В Чебоксарах пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы проехать участок, где проводился ремонт контактных сетей. Об этом сообщает газета «PRO Город».
Около десяти человек толкали троллейбус №18 на пересечении Эгерского бульвара и проспекта 9-й Пятилетки, очевидец снял происходящее на видео.
Причиной остановки троллейбуса стали ремонтные работы на линии. Чтобы не ждать окончания работ, несколько мужчин протолкали транспорт дальше проблемного участка.
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