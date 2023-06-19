Пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы поехать на нем

В Чебоксарах пассажирам пришлось толкать троллейбус, чтобы проехать участок, где проводился ремонт контактных сетей. Об этом сообщает газета «PRO Город».

Около десяти человек толкали троллейбус №18 на пересечении Эгерского бульвара и проспекта 9-й Пятилетки, очевидец снял происходящее на видео.