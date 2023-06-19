Спасатели в Сочи извлекли дальнобойщика из-под 32-тонного прицепа

В Сочи спасатели извлекли водителя из-под 32-тонного прицепа грузового автомобиля. Об этом сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на участке федеральной трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе на минувших выходных. По словам спасателей, прицеп грузового автомобиля MAN почти «сел» на дорогу, и 34-летний сочинец оказался заблокирован между осями.