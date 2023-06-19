Спасатели в Сочи извлекли дальнобойщика из-под 32-тонного прицепа
В Сочи спасатели извлекли водителя из-под 32-тонного прицепа грузового автомобиля. Об этом сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке федеральной трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе на минувших выходных. По словам спасателей, прицеп грузового автомобиля MAN почти «сел» на дорогу, и 34-летний сочинец оказался заблокирован между осями.
Вес груженого прицепа составлял около 32 тонн. Спасателям удалось поднять прицеп, используя пневматические подушки и домкрат. Медицинская помощь водителю не потребовалась.
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