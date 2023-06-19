$83.65-0.3191.63+0.67

Спасатели в Сочи извлекли дальнобойщика из-под 32-тонного прицепа

В Сочи спасатели извлекли водителя из-под 32-тонного прицепа грузового автомобиля. Об этом сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели в Сочи извлекли дальнобойщика из-под 32-тонного прицепа
© РИА Новости

Инцидент произошел на участке федеральной трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе на минувших выходных. По словам спасателей, прицеп грузового автомобиля MAN почти «сел» на дорогу, и 34-летний сочинец оказался заблокирован между осями.

Вес груженого прицепа составлял около 32 тонн. Спасателям удалось поднять прицеп, используя пневматические подушки и домкрат. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители