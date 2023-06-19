Водителя во время аварии выбросило через люк, он погиб под своим автомобилем

В Иркутске водитель вылетел через люк и погиб под своим автомобилем
В Иркутске в ходе дорожной аварии водитель вылетел через люк и оказался придавлен собственным автомобилем, сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», который опубликовал запись ДТП.
Инцидент произошел в Свердловском округе. На записи видно, как легковой автомобиль выезжает на обочину и переворачивается. Как рассказали в Госавтоинспекции Иркутска, в аварию попал автомобиль BMW с 27-летним водителем, который не был пристегнут ремнем безопасности.
Мужчина, который управлял BMW, погиб до прибытия скорой помощи. 28-летнего пассажира легкового автомобиля госпитализировали с тяжелыми травмами. Полицейские проводят проверку, причины и обстоятельства аварии выясняются.
«Как установили сотрудники ГИБДД, находящийся за рулем мужчина только с 2022 года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а в момент ДТП не использовал ремень безопасности, так как в устройстве была установлена «заглушка», — отметили в Госавтоинспекции.