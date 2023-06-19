Водителя во время аварии выбросило через люк, он погиб под своим автомобилем

«Как установили сотрудники ГИБДД, находящийся за рулем мужчина только с 2022 года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а в момент ДТП не использовал ремень безопасности, так как в устройстве была установлена «заглушка», — отметили в Госавтоинспекции.