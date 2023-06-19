Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщают «Известия».

Авария произошла на 63-м км автодороги М-10 Москва — Тверь — Новгород Великий — Санкт-Петербург. Сначала столкнулись легковушка и грузовик. Затем в них врезался большегруз, перевозивший мед, следом — еще один легковой автомобиль, он оказался разбит спереди и сзади.

По данным источника, две женщины гоcпитализированы в тяжелом состоянии. Из машины, в которой они находились, также извлекли ребенка. Он отделался испугом. Кроме того, пострадал водитель одной из легковушек, которого буквально зажало между другими автомобилями — участниками ДТП.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.