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В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека
© РИА Новости

«На автодороге Крымск – Славянск–на–Кубани произошло ДТП», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 24-летний водитель «Хендай Акцент» при обгоне выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с «Ладой Приорой», под управлением 49 –летнего мужчины. В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Еще две женщины, находившиеся в «Лада Приора», получили тяжелые травмы, они были госпитализированы. По факту ДТП специалисты проводят проверку.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Надыме дедушка устроил жесткое ДТП.

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