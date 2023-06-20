В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 24-летний водитель «Хендай Акцент» при обгоне выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с «Ладой Приорой», под управлением 49 –летнего мужчины. В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Еще две женщины, находившиеся в «Лада Приора», получили тяжелые травмы, они были госпитализированы. По факту ДТП специалисты проводят проверку.