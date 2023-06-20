В Хабаровске произошло ДТП с двумя автобусами

"По предварительным данным, сегодня, в 08:40, в городе Хабаровске водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспекту 60 летия Октября со стороны ул. Суворова в сторону ул. Аэродромной проехал на запрещающий красный сигнал светофора ул. Новороссийской 9/1 в результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предварительно пять человек", - говорится в сообщении.