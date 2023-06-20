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В Коми оштрафовали девушку, которая провезла пенсионера на капоте BMW

В Ухте полиция привлекла к административной ответственности девушку, которая ездила по городу на автомобиле BMW, на капоте которого находился человек. Об этом сообщает «Комиинформ».

Девушка на BMW ездила по Ухте с пенсионером на капоте
© Газета.Ru

По его данным, инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Местные жители заметили едущий по городу автомобиль BMW, на капоте которого находился пожилой человек. На призывы остановиться водитель не реагировала. Сотрудник МЧС, ставший свидетелем происшествия, заблокировал BMW своим автомобилем. На место были вызваны сотрудники ГИБДД.

Мужчина, ехавший на капоте автомобиля, сообщил, что он пытался остановить водителя. Она при этом отказывалась выйти из машины по требованию полицейских и предъявить документы. В результате стекло на двери BMW пришлось разбить. Суд привлек женщину к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции и оштрафовал на 2 тыс. рублей.

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