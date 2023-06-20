Девушка на BMW ездила по Ухте с пенсионером на капоте

В Ухте полиция привлекла к административной ответственности девушку, которая ездила по городу на автомобиле BMW, на капоте которого находился человек. Об этом сообщает «Комиинформ».

По его данным, инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Местные жители заметили едущий по городу автомобиль BMW, на капоте которого находился пожилой человек. На призывы остановиться водитель не реагировала. Сотрудник МЧС, ставший свидетелем происшествия, заблокировал BMW своим автомобилем. На место были вызваны сотрудники ГИБДД.