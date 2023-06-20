Хулиганы избили водителя до состояния комы, угнали его машину и попали в ДТП

Мужчины, избившие жителя Владивостока, угнали его машину и попали в ДТП
Во Владивостоке местные жители, избившие мужчину до состояния комы, угнали его автомобиль и попали в ДТП, уходя от полицейской погони. Об этом сообщает Telegram-канал «Newsbox24.tv».
По его данным, избиение автовладельца произошло 17 июня во дворе дома на улице Надибаидзе. У одного из местных хулиганов имелись претензии к мужчине и он напал на него. В результате пострадавший потерял сознание и был госпитализирован, он находится в состоянии. комы. Также выяснилось, что во время инцидента у мужчины были похищены ключи от машины, и в ночь на 20 июня его обидчики угнали автомобиль и в нетрезвом состоянии отправились кататься по городу.
Машину попытались остановить сотрудники ДПС, но водитель не подчинился их требованиям. В результате начавшейся погони Nissan Tiida, в котором находились злоумышленники, врезался в дерево. Водитель и пассажиры задержаны.