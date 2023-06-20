Хулиганы избили водителя до состояния комы, угнали его машину и попали в ДТП

По его данным, избиение автовладельца произошло 17 июня во дворе дома на улице Надибаидзе. У одного из местных хулиганов имелись претензии к мужчине и он напал на него. В результате пострадавший потерял сознание и был госпитализирован, он находится в состоянии. комы. Также выяснилось, что во время инцидента у мужчины были похищены ключи от машины, и в ночь на 20 июня его обидчики угнали автомобиль и в нетрезвом состоянии отправились кататься по городу.