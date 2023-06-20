Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока
В Тольятти 29-летняя ученица автошколы погибла в ДТП, когда в учебную машину Lada Granta врезалась Lada Vesta.Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье".
Инцидент произошел накануне вечером на Воскресенской улице. В Lada Granta, в которой находились ученица с инструктором, врезалась Lada Vesta. После этого автомобили отбросило на мачты городского освещения. Девушка от полученных травм скончалась на месте. Также c травмами госпитализирован Lada Vesta.
Инструктор при этом получил сотрясение мозга, уточняет "Рен-ТВ". По его данным, нетрезвый водитель Lada Vesta подрезал учебную машину, после чего они врезались в столб.
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