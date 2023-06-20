Питбайкеры сняли на видео, как ушли от погони ГИБДД в Казани
Молодые люди на питбайках скрылись от мотобатальона ГИБДД в центре Казани и сняли происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
20-летний Карим, 17-летний Юсуф и его сверстник Карим ездили по городу на питбайках и встретили полицейский мотопатруль. Ради эффектного видео товарищи попытались скрыться от ГИБДД и нарушали правила дорожного движения, говорится в публикации. Питбайкеры пересекали сплошную, выезжали на встречную полосу и ездили по пешеходной улице Петербургской.
Запись погони товарищи опубликовали в соцсетях. Там же они рассказали, что уклонялись от выбегающих на дорогу гаишников в центре города и смогли скрыться от двух мотобатальонов ГИБДД. Удалось ли правоохранителям найти нарушителей, и какое им грозит наказание, не уточняется.