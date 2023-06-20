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Взрыв автомобиля Toyota из-за баллона с газом в Братске попал на видео

В Братске автомобиль Toyota Hilux загорелся из-за разгерметизации газового баллона с пропаном, который находился в багажнике. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. Инцидент попал на видео от очевидца, которое опубликовал Telegram-канал Иркутск №1.

Водитель выскочил из автомобиля за несколько секунд до взрыва
© Газета.Ru

Внедорожник Toyota загорелся в жилом районе Энергетик. Водитель автомобиля рассказал спасателям, что во время движения почувствовал резкий запах газа и услышал шипение. Он остановился, обернулся и увидел, что из клапана баллона с пропаном вырывается горящая струя. Мужчина выскочил из машины и вызвал пожарных, после чего баллон взорвался. Отмечается, что в машине находился еще один баллон с кислородом.

Прибывшие пожарные оцепили место происшествия и ликвидировали возгорание. Пассажиров внутри машины не было, пострадавших нет. Машина полностью выгорела.

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