На Смоленской площади столкнулись несколько машин

На Смоленской площади столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

© Денис Воронин / АГН Москва

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, москвичей просят выбирать пути объезда. Все случилось в районе дома 6/13.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, москвичей просят выбирать пути объезда.