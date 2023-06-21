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На Смоленской площади столкнулись несколько машин

На Смоленской площади столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На Смоленской площади столкнулись несколько машин
© Денис Воронин / АГН Москва

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, москвичей просят выбирать пути объезда. Все случилось в районе дома 6/13.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, москвичей просят выбирать пути объезда.

Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей на Новорязанском шоссе. По предварительной информации, легковой автомобиль «Лексус» столкнулся с грузовиком. В результате пострадал водитель иномарки, а также два пассажира.

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