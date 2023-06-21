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Автобус с пассажирами чуть не попал под самолет в Кольцово

Пассажирский автобус едва не заехал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Автобус едва не заехал под самолет в аэропорту Екатеринбурга
© РИА Новости

Водитель автобуса должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но не заметил воздушное судно и резко нажал на тормоз. Пассажиры упали друг на друга, пострадало несколько человек, у некоторых была порвана одежда, говорится в сообщении.

Одна из пассажирок, 49-летняя Оксана, ударилась челюстью об висящие под потолком автобуса ручки, у нее пошла кровь. Остальные сели в самолет с ушибами, некоторым пришлось просить лед у бортпроводников. В аэропорту Домодедово Оксана отправилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но медики эти травмы не подтвердили.

Кольцовский пункт полиции отказал в возбуждении дела, правоохранители не нашли состава преступления, отмечается в публикации. Пострадавшие при падении пассажиры автобуса хотят, чтобы водителя отстранили от работы.

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