Автобус едва не заехал под самолет в аэропорту Екатеринбурга

Пассажирский автобус едва не заехал под самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Водитель автобуса должен был доставить уральцев до рейса на Москву, но не заметил воздушное судно и резко нажал на тормоз. Пассажиры упали друг на друга, пострадало несколько человек, у некоторых была порвана одежда, говорится в сообщении.

Одна из пассажирок, 49-летняя Оксана, ударилась челюстью об висящие под потолком автобуса ручки, у нее пошла кровь. Остальные сели в самолет с ушибами, некоторым пришлось просить лед у бортпроводников. В аэропорту Домодедово Оксана отправилась в медпункт с подозрением на перелом и сотрясение, но медики эти травмы не подтвердили.