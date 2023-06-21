Водитель маршрутки в Осетии поехал в бурный поток воды

В сети появились кадры, на которых маршрутку во Владикавказе смыло потоками воды в овраг, сообщает RT в Telegram-канале.

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Инцидент, в результате которого погибла пассажирка маршрутки, произошел 13 июня. Водитель попытался проехать через затопленную дорогу, несмотря на протесты пассажиров. На записи слышно, что последние секунды перед аварией они просили водителя держаться ближе к обочине.