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Водитель затопленной маршрутки в Осетии перед трагедией призывал пассажиров не бояться

В сети появились кадры, на которых маршрутку во Владикавказе смыло потоками воды в овраг, сообщает RT в Telegram-канале.

Водитель маршрутки в Осетии поехал в бурный поток воды
© МЧС РФ

Инцидент, в результате которого погибла пассажирка маршрутки, произошел 13 июня. Водитель попытался проехать через затопленную дорогу, несмотря на протесты пассажиров. На записи слышно, что последние секунды перед аварией они просили водителя держаться ближе к обочине.

Выжившие забрались на перевернутую машину, прибывшие спасатели эвакуировали водителя и 15 пассажиров. Как сообщали в республиканском ГУ МЧС, маршрутка двигалась из Владикавказа в Моздок. Чтобы достать тело погибшей из-под автобуса, потребовалась тяжелая техника. 18 июня из-за сильных ливней во Владикавказе ввели режим ЧС.

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