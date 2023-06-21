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В Улан-Удэ водитель Toyota сбил двух пешеходов, врезался в остановку и скрылся

В Улан-Удэ нетрезвый водитель повредил чужой автомобиль, сбил двух человек, повредил автобусную остановку и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В Улан-Удэ водитель Land Cruiser сбил двух человек, снес остановку и сбежал
© ДТП 03 RUS/VK

Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и на высокой скорости врезался в остановочный павильон на улице Ключевской, зацепив проезжающий мимо Nissan. Под колеса попали две пешехода, им понадобилась медицинская помощь. У одного из них ушибы и переломы, второй находится без сознания, врачи реанимируют его на месте.

Владелец внедорожника сказал, что пошел за документами, и скрылся, его разыскивает полиция. Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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