В Улан-Удэ водитель Land Cruiser сбил двух человек, снес остановку и сбежал

В Улан-Удэ нетрезвый водитель повредил чужой автомобиль, сбил двух человек, повредил автобусную остановку и сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и на высокой скорости врезался в остановочный павильон на улице Ключевской, зацепив проезжающий мимо Nissan. Под колеса попали две пешехода, им понадобилась медицинская помощь. У одного из них ушибы и переломы, второй находится без сознания, врачи реанимируют его на месте.