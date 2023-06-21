Пять версий странного ДТП, в котором погиб Виктор Цой

Сегодня, 21 июня 2023 года, лидеру группы «Кино» Виктору Цою мог бы исполниться 61 год. 15 августа 1990 года кумир советской молодежи попал в аварию под Ригой, в которой погиб на месте. В годовщину рождения музыканта Autonews.ru вспомнил пять версий причин аварии — от официальных до конспирологических.

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Согласно милицейскому протоколу, 15 августа 1990 года в 11 часов 28 минут на 35 км шоссе Слока — Талсы перед крутым поворотом «Москвич 2141», которым по доверенности управлял Цой, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Ikarus-250. За его рулем находился на тот момент 44-летний Янис Фибикс — он двигался с разрешенной скоростью. В результате музыкант от полученных травм скончался на месте, а водитель «Икаруса» отделался ушибами. Стараясь избежать ДТП Фибикс увел автобус вправо, в результате маневра тот съехал в реку Тейтопе.

В рамках расследования аварии правоохранители установили, что в момент столкновения скорость «Москвича» превышала 100 км/ч. Удар был чрезвычайной силы: шесть метров машину Цоя и автобус несло вместе, после чего легковушку отбросило на 25 метров. Вскрытие тела показало, что перед столкновением у рокера не было инфаркта или инсульта. То есть, он выехал на встречную полосу будучи в сознании. Анализ крови доказал, что сильнодействующих психоактивных веществ в организме Цоя не было.

Проводивший вскрытие судмедэксперт группы Латвийского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Симановский также опроверг версию, что Цой уснул за рулем. СМИ в те годы растиражировали ее, опираясь на якобы проведенное исследование клеток головного мозга музыканта. Врач подчеркивал, что такого анализа не существует в природе.

Вероятно, она появилась из-за того, что утром в день гибели Цой был на рыбалке на одном из местных озер. Из этого и появилась легенда, что на обратном пути музыкант, накануне работавший над очередным альбомом, от усталости задремал. Однако в материалах дела содержится иной вывод. Порядка 7 секунд «Москвич» двигался, находясь правыми колесами на обочине, а тормозной след отсутствовал. Из-за этого следствие пришло к выводам, что Цой не справился с управлением.

Единственным свидетелем ДТП стал Фибикс. Он работал профессиональным водителем после службы в ВМФ СССР, где почти четыре года плавал на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». До трагического дня он отличался аккуратностью и ни разу не был участником ДТП.

Бытовой конфликт

Среди фанатов группы «Кино» ходит версия о конфликте, который произошел у Цоя на рыбалке. Там он якобы поругался с неустановленными лицами, которые стали преследовать музыканта на своем автомобиле, а после выдавили «Москвич» на обочину. Пытаясь уйти с нее, рокер якобы выехал на встречную полосу и столкнулся с «Икарусом».

Эту версию опровергает супружеская пара, которая видела машину Виктора незадолго до ДТП, а также сам водитель автобуса.

Спецоперация КГБ

Некоторые «эксперты» до сих пор пытаются доказать, что Цоя, который имел огромное влияние на молодежь, на самом деле, устранили сотрудники спецслужб. Они якобы остановили машину музыканта, после чего с помощью медицинского препарата ввели его в бессознательное состояние. Автомобиль со спящим Виктором они на первой передаче отправили по встречной полосе на автобус.

Эта фанатская версия довольно сложна, чтобы быть правдой. Кроме того, в те годы Цой был не самым политизированным музыкантом.

Самоубийство

Еще одна популярная фанатская версия, которая, на первый взгляд, не выносит критики. В те годы Цой и его коллектив были на пике популярности и не только успешно выступали, но и снимались в фильмах. В личной жизни у знаменитости тоже не было проблем. Однако в текстах песен последнего альбома, который после получит название «Черный», было множество отсылок к теме смерти. Вероятно, именно это заставляет поклонников не отвергать такую версию.

Автомобильная

«Москвич 2142», который начал выпускаться в 1986 году, в первые годы считался в СССР престижным — пока не заработал себе дурную славу. Автомобилисты не без причин называли его «калекой» или «автомобилем, заведомо лишенным качества» (так расшифровывали название завода АЗЛК и обыгрывали экспортное обозначение модели, Aleko). Кроме того, есть слухи, что доставшаяся Цою машина изначально собиралась для главного инженера АЗЛК, который после почему-то отказался от приобретения экземпляра.

После ДТП автоэкспертиза темно-синего «Москвича» музыканта не проводилась, а впоследствии следы искалеченной машины затерялись. Ее нигде не найти. Из вещдоков в результате остался лишь номерной знак: его продали на аукционе в 2018 году за 2 млн рублей.

Также аварии могли поспособствовать дорожные условия. Хоть 15 августа было солнечным и жарким, видимость на роковом участке трассы была далека от идеальной. Осложняла ситуацию узкая дорога и трава на обочинах.

Не стоит забывать и о том, каким водителем был Цой. Вместе со своими коллегами по группе «Кино» он обучался на права в кооперативной автошколе «ВАД». По воспоминаниям инструктора школы Андрея Ефимова, Цой почти не появлялся на занятиях. Экзамен Виктор сдавал на заднеприводном ВАЗ-21013, всего за несколько месяцев до аварии. «Москвич 2141» же был первым переднеприводным автомобилем в СССР, который также имел плохую управляемость — из-за этого рокер мог оказаться на встречной полосе.