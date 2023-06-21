$84.25+0.0192.00-0.07

В Дагестане в ДТП погибли девять человек

Девять человек погибли, 16 пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло на трассе Р-217 «Кавказ» в Кизлярском районе недалеко от населенного пункта Новокохановское.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

По предварительной версии, «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Камазом». Затем грузовик врезался в автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители