В Дагестане в ДТП погибли девять человек

Девять человек погибли, 16 пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло на трассе Р-217 «Кавказ» в Кизлярском районе недалеко от населенного пункта Новокохановское.

По предварительной версии, «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Камазом». Затем грузовик врезался в автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт.