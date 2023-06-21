В Дагестане в ДТП погибли девять человек
Девять человек погибли, 16 пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ДТП произошло на трассе Р-217 «Кавказ» в Кизлярском районе недалеко от населенного пункта Новокохановское.
По предварительной версии, «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Камазом». Затем грузовик врезался в автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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