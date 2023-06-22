Автобус с пассажирами стал участником смертельного ДТП в Сургуте

В Сургуте водитель «Лада Калины» не справился с управлением и допустил аварию на улице Сосновой. От столкновения с легковым автомобилем и автобусом водитель скончался на месте ДТП.

«22 июня 2023 года около 07:45 на улице Сосновая в городе Сургут, водитель «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущимся впереди автомобилем «Шевроле Лачетти», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Госавтоинспекция Югры».

От полученного удара отечественную машину откинуло под пассажирский автобус, который ехал по встречной полосе. От полученных травм скончался на месте виновник происшествия. На улицу Сосновую прибыли бригады экстренных служб, движение транспорта по улице контролируют инспекторы ГИБДД. «ФедералПресс» информировал ранее о том, что югорские полицейские потеряли служебный снегоход, с проверкой в отделение Ханты-Мансийска прибыли сотрудники окружного следственного управления.