Женщина на Mazda перекрыла дорогу скрывающемуся от ДПС мотоциклисту

Под Красноярском ДТП с мотоциклом в ходе полицейской погони попало на видео
В Красноярском крае мужчина и женщина пытались оторваться от полицейской погони и врезались в автомобиль. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.
Водитель мотоцикла не остановился по требованию автоинспекторов, после чего началась погоня. В какой-то момент перед ними оказались два автомобиля. Водитель микроавтобуса свернул на обочину, чтобы избежать столкновения, а владелица автомобиля Mazda перекрыла мотоциклисту дорогу.
Нарушитель попытался увернуться от Mazda и врезался в микроавтобус. Водитель и пассажирка мотоцикла в результате аварии отделались ушибами.
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