Женщина на Mazda перекрыла дорогу скрывающемуся от ДПС мотоциклисту

В Красноярском крае мужчина и женщина пытались оторваться от полицейской погони и врезались в автомобиль. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Водитель мотоцикла не остановился по требованию автоинспекторов, после чего началась погоня. В какой-то момент перед ними оказались два автомобиля. Водитель микроавтобуса свернул на обочину, чтобы избежать столкновения, а владелица автомобиля Mazda перекрыла мотоциклисту дорогу.