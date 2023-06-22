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Под Красноярском ДТП с мотоциклом в ходе полицейской погони попало на видео

В Красноярском крае мужчина и женщина пытались оторваться от полицейской погони и врезались в автомобиль. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Женщина на Mazda перекрыла дорогу скрывающемуся от ДПС мотоциклисту
© ТАСС

Водитель мотоцикла не остановился по требованию автоинспекторов, после чего началась погоня. В какой-то момент перед ними оказались два автомобиля. Водитель микроавтобуса свернул на обочину, чтобы избежать столкновения, а владелица автомобиля Mazda перекрыла мотоциклисту дорогу.

Нарушитель попытался увернуться от Mazda и врезался в микроавтобус. Водитель и пассажирка мотоцикла в результате аварии отделались ушибами.

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