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В Якутске мужчина угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне

В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне, инспекторы ДПС задержали водителя спустя 10 минут. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

В Якутске угнали автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне
© Газета.Ru

Вечером 21 июня мать со своим знакомым, оставив спящих детей 4 и 5 лет в открытой Toyota Corolla с работающим двигателем, ушли в магазин. Вернувшись, они не обнаружили машину и сообщили об угоне в полицию.

Благодаря комплексам видеофиксации автоинспекторы обнаружили автомобиль и остановили его. Угонщиком оказался 55-летний нетрезвый мужчина. В салоне также находился еще один пассажир, который заявил, что обстоятельств угона не помнит, а детей не заметил. Обоих мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Дети не пострадали, вместе с автомобилем их передали матери. Женщине может грозить привлечение к ответственности, если инспекция по делам несовершеннолетних решит, что она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей.

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