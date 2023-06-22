В Якутске угнали автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне

В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне, инспекторы ДПС задержали водителя спустя 10 минут. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Вечером 21 июня мать со своим знакомым, оставив спящих детей 4 и 5 лет в открытой Toyota Corolla с работающим двигателем, ушли в магазин. Вернувшись, они не обнаружили машину и сообщили об угоне в полицию.

Благодаря комплексам видеофиксации автоинспекторы обнаружили автомобиль и остановили его. Угонщиком оказался 55-летний нетрезвый мужчина. В салоне также находился еще один пассажир, который заявил, что обстоятельств угона не помнит, а детей не заметил. Обоих мужчин задержали и доставили в отдел полиции.