Полицейский ударил велосипедиста ножом из-за ссоры с женой и повреждения машины

Причиной нападения полицейского на сбитого им же велосипедиста стала ссора с супругой, плохое настроение и разбитое лобовое стекло. Об этом заявил сам задержанный виновник ДТП, 41-летний сотрудник ГИБДД Роман Стрелков, сообщает Telegram-канал Mash.

В день инцидента, 15 июня, Стрелков поссорился с женой из-за огурцов и уехал с дачи. По словам полицейского, в какой-то момент он отвлекся на магнитолу, не заметил велосипедиста и сбил его на повороте, в результате ДТП у легковушки оказалось разбито лобовое стекло.

Стрелков заявил, что после аварии бросился на помощь велосипедисту, но тот встал на ноги и выругался на его, говорится в публикации. После этого сотрудник ГИБДД ударил 43-летнего пострадавшего ножом в живот, сел в машину и вернулся на дачу. Велосипедиста госпитализировали, «скорую» ему вызвали другие водители.