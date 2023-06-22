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В Москве произошло ДТП с участием подростков

В Новой Москве произошло ДТП с участием подростков, один человек погиб. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В Москве произошло ДТП с участием подростков
© РИА Новости

По данным телеканала, авария произошла в деревне Губцево поселения Первомайское в Новой Москве. В результате ДТП столкнулись мотоцикл, скутер и автомобиль. На скутере ехали трое подростков.

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«Всего четверо пострадавших, есть дети. Один человек погиб, еще трое — пострадали», — сообщил источник «РЕН ТВ».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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