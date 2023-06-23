В Приморье водитель не вписался в поворот и сбил пешехода

В Дальнегорске Приморского края водитель внедорожника не справился с управлением в повороте, скатился с проезжей части и сбил пешехода, а затем врезался в дерево. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Administration_Dalnegorsk».

На кадрах видно, что внедорожник белого цвета на большой скорости движется по дороге, которая расположена на насыпи, значительно выше уровня близлежащего двора жилого дома. В повороте водитель не справился с управлением, скатился с откоса, обогнув растущее там дерево, и сбил пешехода, который шел вдоль газона. После этого автомобиль врезался в другое дерево. Утверждается, что пешеход после наезда остался жив, но получил травмы.