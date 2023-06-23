В Воронеже фура протаранила шесть автомобилей

Авария с участием семи автомобилей - в том числе двух большегрузов - стала причиной крупных заторов на юго-западе Воронежа. В массовом ДТП пострадали два человека.

© ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, водитель следовавшего в направлении Курска автопоезда Volvo потерял управление и столкнулся с КамАЗом. Отечественный большегруз ударил Toyota Corolla, та выехала на встречную полосу и столкнулась с ЗАЗ Chance.

Тем временем Volvo продолжил движение и врезался в Nissan, а тот ударил шедший впереди Peugeot. Наконец, фура выехала на встречную полосу и столкнулась с "Газелью" под управлением 43-летнего жителя Нижнего Новгорода.

В больницу с различными травмами доставлены водители Volvo и "Газели", сообщили в ГУ МВД по региону.