Три человека пострадали в ДТП под Саратовом

В Саратовской области около села Вязовка в Татищевском районе автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником УАЗ "Патриот". Об этом сообщает ТАСС.

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Авария произошла поздно вечером в пятницу. Чтобы разблокировать одного из пострадавших, который ехал в "Патриоте", спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Из скорой помощи госпитализировали два человека - 26-летнюю девушку и 47-летнего мужчину.

Автомобили на трассе столкнулись практически лоб в лоб, однако кто из водителей выехал на встречную полосу, еще предстоит установить, уточняет "МК Саратов" со ссылкой на источник в местной ГИБДД. Водители обоих автомобилей госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.