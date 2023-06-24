В ХМАО пять человек пострадали в ДТП

«На 25 км а/д Сургут — Нижневартовск водитель автомашины Лада не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Джили, в результате чего совершил столкновение с ним. От удара автомобиль Джили отбросило в движущийся впереди автомобиль Тойота. В результате аварии пострадали: несовершеннолетний пассажир автомобиля Джили 2017 года рождения, пассажир автомобиля Джили 1991 года рождения, несовершеннолетний пассажир автомобиля Лада 2005 года рождения, пассажир автомобиля Лада 1964 года рождения, водитель автомобиля Лада 1974 года рождения», — говорится в сообщении.