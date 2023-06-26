Водитель протаранил пять машин в Москве

На юго-востоке Москвы автомобиль на полном ходу врезался в припаркованные машины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Главное управление МВД по столице. В связи с этим полиция начала проверку.

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Событие произошло 25 июня на территории Новочеркасского бульвара. Судя по опубликованным в соцсетях видеоматериалах, машина марки Ford, совершая маневр, на высокой скорости выехала с проезжей части на стоянку. В результате повреждения получили пять автомобилей.

В результате дорожного происшествия пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, — передали в Главном управлении МВД по Москве.

В то же время, свидетели утверждают, что за рулем автомобиля Ford был мужчина в униформе полицейского. По другой информации, водитель был в нетрезвом состоянии. Он покинул место происшествия на автобусе, а на его место за руль сел другой человек. В настоящее время с ним ведут беседу сотрудники ДПС. Начато служебное расследование.