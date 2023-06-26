Актриса «Ленкома» получила переломы челюсти в ДТП с электросамокатом

В СМИ отмечали, что артистка, исполняющая, в числе прочих, роль Кончиты в спектакле «Юнона и Авось», пострадала от наезда несовершеннолетнего юноши на электросамокате в Москве. «К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика — прим. "Ленты.ру"). [Митрошина] чувствует себя не очень. Операции пока не было, будет в понедельник», — заявил Варшавер, отметив, что в связи с происшествием Митрошина «выбывает из репертуара театра» на два-три месяца.