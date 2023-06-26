КамАЗ с животными перевернулся на трассе Н1010

В Новосибирской области перевернулся грузовик «КамАЗ» и лошадьми, три из них в результате ДТП погибли. Об этом сообщает «Подъём» со ссылкой на заявление регионального главка МВД

Авария произошла на трассе Н1010, грузовик с прицепом двигался со стороны Благодатного в сторону Шилово-Курья. На 10 км трассы водитель не справился с управлением. На записи от очевидца видно, что «КамАЗ» опрокинулся на правый бок и перекрыл проезжую часть, рядом с ним лежат три лошади, не подающие признаков жизни.