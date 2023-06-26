Поливальная машина провалилась под асфальт перед мэрией Новосибирска

В центре Новосибирска под окнами мэрии поливальная машина частично провалилась под землю, видео с места аварии появилось в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с места происшествия видно, что задние колеса грузовика застряли в яме. В администрации города заявили, что машина, принадлежащая «Ростелекому», попала в колодец, уточняет «ФедералПресс».