Поливальная машина провалилась под асфальт перед мэрией Новосибирска

В Новосибирске поливальная машина провалилась под асфальт перед окнами мэрии
В центре Новосибирска под окнами мэрии поливальная машина частично провалилась под землю, видео с места аварии появилось в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах с места происшествия видно, что задние колеса грузовика застряли в яме. В администрации города заявили, что машина, принадлежащая «Ростелекому», попала в колодец, уточняет «ФедералПресс».
В горадминистрации также отметили, что на месте ДТП треснула плита перекрытия. Устранить последствия провала грузовика планируется 27 июня.
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