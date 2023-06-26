Мотоциклист на высокой скорости потерял пассажирку и уехал

В Чебоксарах полиция задержала водителя мотоцикла, чья пассажирка упала на дорогу во время движения. Об этом сообщает МВД по Чувашской республике.

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Инцидент произошел днем 25 июня на улице Энтузиастов и попал на видео. На записи видно, как по дороге на проезжает мотоцикл, за которым по асфальту катится человек. 27-летняя девушка после падения с байка получила травмы, ее госпитализировали. Водитель Yamaha скрылся, но правоохранителям удалось установить его местонахождение. Мужчина переоделся и пытался убедить полицейских, что мотоциклом управлял другой человек.