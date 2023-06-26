Мотоциклист на высокой скорости потерял пассажирку и уехал

В Чебоксарах девушка упала с мотоцикла на высокой скорости, водитель скрылся
В Чебоксарах полиция задержала водителя мотоцикла, чья пассажирка упала на дорогу во время движения. Об этом сообщает МВД по Чувашской республике.
Инцидент произошел днем 25 июня на улице Энтузиастов и попал на видео. На записи видно, как по дороге на проезжает мотоцикл, за которым по асфальту катится человек. 27-летняя девушка после падения с байка получила травмы, ее госпитализировали. Водитель Yamaha скрылся, но правоохранителям удалось установить его местонахождение. Мужчина переоделся и пытался убедить полицейских, что мотоциклом управлял другой человек.
В отношении 31-летнего чебоксарца составили протоколы за повторную езду без прав, оставление места ДТП и другие нарушения. Отмечается, что ранее он привлекался у уголовной ответственности по статье 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России» и по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции».