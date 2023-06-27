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Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

Пять человек погибли в ДТП в Самарской области
© ТАСС

На самарской трассе А-300 произошло ДТП со смертельным исходом: пять человек погибли в результате аварии. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, 27 июня примерно в 01:30 (00:30 по московскому времени) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля.

Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь — госпитализировали, передает РИА Новости.

За неделю в Москве в результате ДТП погибли три человека. По данным ведомства, в период с 19 по 25 июня в городе зарегистрировали 160 аварий, в которых погибли три человека, в том числе ребенок, и еще 174 получили травмы.