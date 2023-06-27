Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

На самарской трассе А-300 произошло ДТП со смертельным исходом: пять человек погибли в результате аварии. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, 27 июня примерно в 01:30 (00:30 по московскому времени) на 109-м километре автодороги А-300 столкнулись два автомобиля.

Предварительно, на месте ДТП погибло пять человек, еще семь — госпитализировали, передает РИА Новости.