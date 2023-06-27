Стала известна причина ДТП с 6 погибшими в Самарской области
Названа причина жуткой аварии, которая унесла жизни шести человек в Самарской области.
Напомним, на 109-м километре трассы А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.
Как сообщает РЕН ТВ, вероятным виновником аварии стал скончавшийся в ДТП гражданин Киргизии. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.
Как оказалось, гражданин Киргизии управлял второй из иномарок. Он выехал на встречную полосу и протаранил минивэн.
Ранее «Свободная пресса» писала, что автомобиль УАЗ рухнул в реку Темник на территории Бурятии. В результате произошедшего погибли три человека, еще один пострадал.