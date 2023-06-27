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Стала известна причина ДТП с 6 погибшими в Самарской области

Названа причина жуткой аварии, которая унесла жизни шести человек в Самарской области.

Стала известна причина ДТП с 6 погибшими в Самарской области
© РИА Новости

Напомним, на 109-м километре трассы А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

Как сообщает РЕН ТВ, вероятным виновником аварии стал скончавшийся в ДТП гражданин Киргизии. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

Как оказалось, гражданин Киргизии управлял второй из иномарок. Он выехал на встречную полосу и протаранил минивэн.

Ранее «Свободная пресса» писала, что автомобиль УАЗ рухнул в реку Темник на территории Бурятии. В результате произошедшего погибли три человека, еще один пострадал.