Стала известна причина ДТП с 6 погибшими в Самарской области

Названа причина жуткой аварии, которая унесла жизни шести человек в Самарской области.

Напомним, на 109-м километре трассы А-300 столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

Как сообщает РЕН ТВ, вероятным виновником аварии стал скончавшийся в ДТП гражданин Киргизии. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

Как оказалось, гражданин Киргизии управлял второй из иномарок. Он выехал на встречную полосу и протаранил минивэн.