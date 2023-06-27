После ДТП в Самарской области в больницы попали восемь человек

В Минздраве заявили, что после аварии в Самарской области госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 27 июня на 109 километре трассы А-300 в Самарской области столкнулись две машины - минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

По данным полиции, шестеро человек погибли на месте. Первоначально сообщалось, что пострадали семеро.

Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана и Киргизии.

Глава управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов назвал предварительную причину аварии - выезд Hyundai на встречную полосу.