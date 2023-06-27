После ДТП в Самарской области в больницы попали восемь человек
В Минздраве заявили, что после аварии в Самарской области госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
В ночь на 27 июня на 109 километре трассы А-300 в Самарской области столкнулись две машины - минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.
По данным полиции, шестеро человек погибли на месте. Первоначально сообщалось, что пострадали семеро.
Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана и Киргизии.
Глава управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов назвал предварительную причину аварии - выезд Hyundai на встречную полосу.
Прокуратура начала проверку.
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