Число погибших в ДТП на трассе в Самарской области увеличилось до шести

Число погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

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На месте погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла в ночь на вторник на 110 километре автодороги А-300. Столкнулись автомобили Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.