В Самарской области в ДТП погибли пять граждан Узбекистана

Пять граждан Узбекистана стали жертвами ДТП, произошедшего в ночь на вторник в Самарской области, еще один узбекистанец госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в генеральном консульстве республики в Казани.

"27 июня текущего года на 110 км автодороги Самара - Большая Черниговка Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием, предположительно, шести граждан Узбекистана. В результате произошедшего ДТП скончались пять граждан Узбекистана, один гражданин доставлен в ГБУЗ СО "Большеглушицкую ЦРБ" в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на сайте генконсульства.

Отмечается, что в настоящее время проводится работа по отправке тел погибших в Узбекистан.

Ранее руководитель пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков сообщил ТАСС, что четыре гражданина страны погибли в результате ДТП на территории Самарской области.