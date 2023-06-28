"Волга" выехала на тротуар и придавила женщину к зданию

В городе Лесном Свердловской области пожилой водитель «Волги» выехал на тротуар и прижал к стене дома женщину-пешехода, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция 66».

«Накануне, в городе Лесном, 72-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, при заезде на парковку, допустил выезд на тротуар и наезд на пешехода — женщину 1979 г.р. 43-летняя женщина-пешеход получила серьезные травмы — переломы ног», — отмечается в сообщении.

На кадрах с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ДТП, видно, что «Волга» подъехала к парковочному месту на высокой скорости, протаранила на тротуаре два вазона с растениями и придавила женщину-пешехода к стене. Пострадавшая госпитализирована в состоянии травматического шока. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Волги» был трезв за рулем. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.