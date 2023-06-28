В Москве байкер на скорости врезался в BMW и упал на пешехода

«По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BMW. После чего мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода», — отмечается в сообщении ГИБДД.