На набережной Челябинска машина сбила двух пешеходов

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легковая машина, движущаяся на большой скорости, сбила двух человек, которые переходили проезжую часть по «зебре». Наезд прошел рядом с островком безопасности в середине дороги. После этого автомобиль врезался в ограждение. Один из сбитых пешеходов оказался на капоте машины и перелетел через разделительное ограждение.