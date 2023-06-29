В Якутии на трассе опрокинулся бензовоз

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем розлива составил около 3 тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива», – сообщает новость прокуратура Республики Саха (Якутия).