В Якутии на трассе опрокинулся бензовоз
В Якутии произошло серьёзное ДТП: бензовоз опрокинулся прямо на дороге. ЧП произошло в Алданском районе на федеральной трассе «Лена».
«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем розлива составил около 3 тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива», – сообщает новость прокуратура Республики Саха (Якутия).
Известно о том, что в результате разлива дизельного топлива был загрязнен небольшой ручей, приток реки Модут.
Ранее «СП» писала о том, что житель Якутска получил травмы при падении из автобуса.