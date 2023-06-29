Полицейский устроил смертельное ДТП под Воронежем

В Воронежской области задержали полицейского, который мог спровоцировать смертельную аварию. Предполагается, что по его вине погибла женщина, сам же правоохранитель скрылся с места ДТП.

Авария произошла 27 июня. По версии следствия, полицейский во время своего отпуска выехал со второстепенной дороги на трассу «Обход города Воронежа» и нарушил требования знака «Уступите дорогу». Это привело к столкновению с «Ладой-Грантой», которой управляла 33-летняя женщина. После удара отечественный автомобиль вылетел на встречку, угодил под грузовик и улетел в кювет.

Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».